В ТОР «Линево» под Новосибирском запустят производство готовых блюд

ООО «Освоение Сибири» планирует запустить в ТОР «Линево» в Новосибирской области производство первых и вторых блюд со сроком хранения до 12 месяцев. Общий объем инвестиций в комплекс составит 105 млн руб. Для размещения нового производства компания намерена приобрести готовое административно-производственное здание площадью 2,8 тыс. кв. м. Проект сегодня, 24 июня, одобрил совет по инвестициям при губернаторе региона, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Инвестор планирует выйти на полную проектную мощность к 2033 году. К этому времени на предприятии будет создано 20 рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 50 млн руб. ООО «Освоение Сибири» реализует проект в партнерстве с ООО «Торговый дом «КОТ».

«У нас уже есть достаточно успешный опыт развития такого проекта на Дальнем Востоке. Он показывает, что такой вид продукции пользуется у потребителей большим спросом. Всего за год продажи нашей продукции выросли в восемь раз — с 30 тыс. ед. в 2024 году до 250 тыс. ед. в 2025 году»,— рассказал генеральный директор ООО «Освоение Сибири» Станислав Бочаренко.

«Освоение Сибири» зарегистрировано в поселке Линево Новосибирской области 30 марта 2026 года. Организация работает в сфере производства готовых пищевых продуктов и блюд. Единственным учредителем предприятия является Наталья Сиденко, которой также принадлежит ООО «ТДК» из Владивостока, занимающееся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

Лолита Белова