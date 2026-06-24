Кандидат в генсеки ООН предложила ввести механизм предотвращения конфликтов
Работа ООН в части предотвращения военных конфликтов ослабла, и это не говорит в пользу миротворческой деятельности организации. Об этом в интервью “Ъ” заявила кандидат в генсеки организации Мария Фернандо Эспиноса. По ее словам, необходима более эффективная система, которая при этом не потребует дополнительных ресурсов.
«Генеральный секретарь должен в режиме реального времени получать информацию о "красных флагах" — о местах, где могут возникнуть проблемы,— и чтобы предотвращение конфликтов стало не просто лозунгом, а оперативной реальностью. И это касается не только генерального секретаря и ее аппарата, но и всех программ и агентств, работающих на местах»,— пояснила свое предложение госпожа Эспиноса.
По ее словам, чтобы обеспечивать «профилактику в повседневной работе», генсек должен быть доступен круглосуточно и в нужный момент подключиться к ситуации, применить дипломатию и выступить посредником в разгорающемся конфликте. «Но чтобы к вам обращались с такой просьбой, вас должны воспринимать как беспристрастного игрока, как настоящего честного посредника, способного сблизить стороны. Так бывает не всегда, репутацию беспристрастного и честного посредника нужно заслужить»,— подчеркнула Мария Фернандо Эспиноса.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Выборы пройдут в конце июля. На этот пост претендуют пять кандидатов. Марию Фернандо Эспиносу выдвинула Антигуа и Барбуда. В прошлом она возглавляла Генассамблею ООН, была министром иностранных дел и обороны Эквадора.
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10 генсеков ООН
Помимо Марии Фернандо Эспиносы, на пост Генерального секретаря ООН претендуют еще несколько кандидатов, включая гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, бывшего президента Чили Мишель Бачелет, главу ЮНКТАД Ребеку Гринспан и бывшего президента Сенегала Маки Саля. Среди них, по негласному правилу, действующего Генсека Антониу Гутерриша должен сменить представитель Латинской Америки. Рафаэль Гросси, который заручился поддержкой некоторых стран, может столкнуться с конкуренцией со стороны кандидаток, поскольку активно продвигается идея избрать на этот пост женщину, в частности Мишель Бачелет, обладающую опытом управления государством.
Процедура избрания Генсека ООН включает несколько этапов. После выдвижения кандидатов Совет Безопасности проводит закрытые обсуждения и голосования, где пять постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) имеют право вето. Окончательное решение принимается голосованием Генеральной Ассамблеи ООН, по итогам которого избранный кандидат получает пятилетний мандат. Срок полномочий нынешнего Генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года, а выборы пройдут в конце июля 2026 года.