Кандидат в генсеки ООН предложила ввести механизм предотвращения конфликтов

Работа ООН в части предотвращения военных конфликтов ослабла, и это не говорит в пользу миротворческой деятельности организации. Об этом в интервью “Ъ” заявила кандидат в генсеки организации Мария Фернандо Эспиноса. По ее словам, необходима более эффективная система, которая при этом не потребует дополнительных ресурсов.

«Генеральный секретарь должен в режиме реального времени получать информацию о "красных флагах" — о местах, где могут возникнуть проблемы,— и чтобы предотвращение конфликтов стало не просто лозунгом, а оперативной реальностью. И это касается не только генерального секретаря и ее аппарата, но и всех программ и агентств, работающих на местах»,— пояснила свое предложение госпожа Эспиноса.

По ее словам, чтобы обеспечивать «профилактику в повседневной работе», генсек должен быть доступен круглосуточно и в нужный момент подключиться к ситуации, применить дипломатию и выступить посредником в разгорающемся конфликте. «Но чтобы к вам обращались с такой просьбой, вас должны воспринимать как беспристрастного игрока, как настоящего честного посредника, способного сблизить стороны. Так бывает не всегда, репутацию беспристрастного и честного посредника нужно заслужить»,— подчеркнула Мария Фернандо Эспиноса.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Выборы пройдут в конце июля. На этот пост претендуют пять кандидатов. Марию Фернандо Эспиносу выдвинула Антигуа и Барбуда. В прошлом она возглавляла Генассамблею ООН, была министром иностранных дел и обороны Эквадора.

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