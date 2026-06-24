В Краснодаре задержали брата бывшего вице-губернатора Андрея Коробки
Сотрудники правоохранительных органов задержали брата арестованного экс-вице-губернатора Кубани Андрея Коробки. Против Григория Коробки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали источники «Ъ».
Григорий Коробка — глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). Следствие считает, что он незаконно завладел участком площадью 4,4 га в Динском районе Краснодарского края для строительства базы отдыха. Территория принадлежала муниципалитету и находилась в аренде Андрея Коробки до того момента, когда тот в 2015 году стал вице-губернатором по вопросам агропромышленного комплекса.
После перехода на госслужбу Андрей Коробка незаконно передал права аренды своему брату. Тот спустя четыре года предоставил поддельные документы об использовании и добился снижения ежегодных платежей на 4 млн руб. В 2024 году Григорий Коробка выкупил участок по кадастровой стоимости 18 млн руб. при рыночной цене не менее 25 млн руб.
Следствие оценивает ущерб муниципалитету от незаконного владения участком в 40 млн руб., от выкупа в частную собственность — в 8 млн руб. Сам Андрей Коробка находится под арестом до августа по обвинению в мошенничестве. Активы его семьи — брата и доверенных лиц — конфискованы, их стоимость оценивается в 10 млрд рублей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Коробки уголовных дел».
Уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которая вменяется Григорию Коробке, часто возбуждаются в отношении чиновников, руководителей предприятий и лиц, связанных с хищением бюджетных средств или средств организаций. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. По схожим обвинениям в последнее время проходили, например, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь по делу о хищениях при проектировании метро в Красноярске, а также замгендиректора Чепецкого мехзавода в Удмуртии, который, по версии следствия, инициировал торги для заключения договора с аффилированной компанией. Уголовное дело о хищении 463,1 млн рублей также расследуется при реконструкции Троицкого группового водопровода на Кубани.