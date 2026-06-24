В Краснодаре задержали брата бывшего вице-губернатора Андрея Коробки

Сотрудники правоохранительных органов задержали брата арестованного экс-вице-губернатора Кубани Андрея Коробки. Против Григория Коробки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали источники «Ъ».

Григорий Коробка — глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). Следствие считает, что он незаконно завладел участком площадью 4,4 га в Динском районе Краснодарского края для строительства базы отдыха. Территория принадлежала муниципалитету и находилась в аренде Андрея Коробки до того момента, когда тот в 2015 году стал вице-губернатором по вопросам агропромышленного комплекса.

После перехода на госслужбу Андрей Коробка незаконно передал права аренды своему брату. Тот спустя четыре года предоставил поддельные документы об использовании и добился снижения ежегодных платежей на 4 млн руб. В 2024 году Григорий Коробка выкупил участок по кадастровой стоимости 18 млн руб. при рыночной цене не менее 25 млн руб.

Следствие оценивает ущерб муниципалитету от незаконного владения участком в 40 млн руб., от выкупа в частную собственность — в 8 млн руб. Сам Андрей Коробка находится под арестом до августа по обвинению в мошенничестве. Активы его семьи — брата и доверенных лиц — конфискованы, их стоимость оценивается в 10 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коробки уголовных дел».