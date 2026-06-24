Коробки уголовных дел

Как стало известно “Ъ”, родной брат бывшего заместителя главы Кубани Андрея Коробки задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, глава крестьянского фермерского хозяйства Григорий Коробка, пользуясь родственными связями, незаконно получил в собственность участок стоимостью 25 млн руб. для строительства базы отдыха. В апреле текущего года суд обратил в доход РФ имущество братьев Коробок и их приближенных на сумму более 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) Григория Коробки, фигурант дела задержан. Следствие полагает, что господин Коробка незаконно завладел участком площадью 4,4 га на берегу реки Кочеты в Динском районе Кубани. Территория, предназначенная для строительства базы отдыха, принадлежала муниципалитету и находилась в аренде Андрея Коробки до того момента, когда тот в 2015 году стал вице-губернатором по вопросам АПК. Уйдя на госслужбу, полагает следствие, Андрей Коробка незаконно передал брату Григорию права аренды. Через год новый арендатор добился уменьшения ежегодных платежей на 4 млн руб., представив фиктивные документы об использовании участка. В 2024 году Григорий Коробка выкупил участок по кадастровой стоимости 18 млн руб. при рыночной цене не менее 25 млн руб.

Следствие полагает, что за период незаконного владения господином Коробкой участком на праве аренды с 2015 по 2024 год муниципалитету был нанесен ущерб на сумму 40 млн руб., при его выкупе в частную собственность — на 8 млн руб.

По версии обвинения, махинации с землей стали возможны благодаря родственным связям Григория Коробки. Андрей Коробка в апреле текущего года был помещен под стражу по обвинению в мошенничестве, суд снял его с должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия.

Одновременно с арестом экс-вице-губернатора суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в казну РФ активов семьи чиновника, в том числе его брата, а также доверенных лиц. Стоимость конфискованного имущества оценивается в 10 млрд руб. В казну отошли 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, по 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Также изъяты средства на счетах, акции, цифровая валюта, драгоценности. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что Андрей Коробка использовал свой статус на государственной службе для личного обогащения, обходя антикоррупционные ограничения. Чиновник, по данным надзора, незаконно передавал угодья в аренду, выводил земли из сельхозоборота, организовывал нецелевое финансирование доверенных лиц.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Андрея Коробки суд продлил экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 августа. По версии обвинения, господин Коробка обманул застройщика, пообещав ему изменить разрешенный вид использования 77 га сельхозугодий, попросив за это 30 млн руб.

Анна Перова, Краснодар