Олимпийский чемпион Боде Миллер задержан за хранение наркотиков

Американский горнолыжник Боде Миллер задержан в Айдахо за хранение галлюциногенных грибов. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, у Боде Миллера при себе был пакет, содержащий 4,1 грамма запрещенных веществ. Прокуратура предъявила ему обвинения по двум пунктам — в хранении наркотиков и принадлежностей для их употребления. Спортсмен не признал вину. Отмечается, что его освободили из-под стражи после внесения залога в размере $5 тыс.

Горнолыжник прокомментировал инцидент в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он заявил, что его вместе с другом остановили во время поездки на машине. У его товарища нашли «небольшое количество каннабиса и трубку для его употребления», о чем сам Миллер не знал. «Надеюсь, все обвинения в правонарушении будут сняты после рассмотрения всех обстоятельств дела»,— написал спортсмен.

Боде Миллеру 48 лет. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере он завоевал золото в суперкомбинации. Также на его счету три серебряные и две бронзовые медали Игр. Кроме того, горнолыжник является четырехкратным победителем чемпионатов мира.

Таисия Орлова