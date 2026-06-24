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В свердловской Кушве, где прошел смерч, подтоплено четыре придомовых участка

В Кушве (Свердловская область), где накануне прошел смерч, подтопило придомовые территории четырех частных жилых домов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Фото: «4 канал»

Фото: «4 канал»

По данным спасателей, подтопление произошло вследствие засора русла реки Кушвы. В настоящее время специалисты проводят работы по расчистке водотока. Для обследования русла используют беспилотную авиационную систему от МЧС России. «Информации о пострадавших не поступало. Затопления жилых домов не зафиксировано»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 21 человек. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кушвы.

Полина Бабинцева

Фотогалерея

Свердловский смерч

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

&quot;Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб&quot;,– заявил губернатор.

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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