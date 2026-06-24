В свердловской Кушве, где прошел смерч, подтоплено четыре придомовых участка

В Кушве (Свердловская область), где накануне прошел смерч, подтопило придомовые территории четырех частных жилых домов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «4 канал» Фото: «4 канал»

По данным спасателей, подтопление произошло вследствие засора русла реки Кушвы. В настоящее время специалисты проводят работы по расчистке водотока. Для обследования русла используют беспилотную авиационную систему от МЧС России. «Информации о пострадавших не поступало. Затопления жилых домов не зафиксировано»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 21 человек. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кушвы.

Полина Бабинцева