США провели первые испытания системы ПРО «Золотой купол»

Пентагон провел первые испытания многоуровневой системы ПВО «Золотой купол для Америки». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. Министр заявил о «полном успехе» теста, на котором он присутствовал лично.

По его словам, в тестах задействовали передовые технологии направленной энергии, а также систему динамичной автономной обороны и поражения. «Я наблюдал, как бойцы наших элитных отрядов используют технологии нового поколения, чтобы остановить приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты», — написал господин Хегсет.

Глава Пентагона назвал демонстрацию историческим достижением. По словам министра, оно стало возможным благодаря «большому красивому биллю» (Big Beautiful Bill), который профинансировал создание «совершенного щита для защиты Америки». По данным СМИ, в испытаниях участвовали несколько моделей лазерного и микроволнового оружия.

«Золотой купол» — это масштабный проект США по созданию глобальной многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). Приказ о его создании президент Дональд Трамп подписал в январе 2025 года. Система должна защитить всю территорию страны от «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других воздушных средств нападения». Бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость реализации и 20-летней эксплуатации проекта в $1,2 трлн.