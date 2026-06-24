США провели первые испытания системы ПРО «Золотой купол»
Пентагон провел первые испытания многоуровневой системы ПВО «Золотой купол для Америки». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. Министр заявил о «полном успехе» теста, на котором он присутствовал лично.
По его словам, в тестах задействовали передовые технологии направленной энергии, а также систему динамичной автономной обороны и поражения. «Я наблюдал, как бойцы наших элитных отрядов используют технологии нового поколения, чтобы остановить приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты», — написал господин Хегсет.
Глава Пентагона назвал демонстрацию историческим достижением. По словам министра, оно стало возможным благодаря «большому красивому биллю» (Big Beautiful Bill), который профинансировал создание «совершенного щита для защиты Америки». По данным СМИ, в испытаниях участвовали несколько моделей лазерного и микроволнового оружия.
«Золотой купол» — это масштабный проект США по созданию глобальной многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). Приказ о его создании президент Дональд Трамп подписал в январе 2025 года. Система должна защитить всю территорию страны от «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других воздушных средств нападения». Бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость реализации и 20-летней эксплуатации проекта в $1,2 трлн.
Проект многоуровневой системы ПРО «Золотой купол», старт которому дал президент США Дональд Трамп в январе 2025 года, изначально назывался «Железный купол для Америки» по аналогии с израильской системой. Однако позже, в феврале того же года, его переименовали в «Золотой купол», чтобы избежать путаницы из-за разницы в масштабах и назначении систем. Проект предполагает создание глобальной системы противоракетной обороны, включающей наземные, морские и космические компоненты, в том числе перехватчики космического базирования. Она призвана защитить территорию США от всех типов ракетных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты.
Разработка «Золотого купола» вызвала серьезную озабоченность у ряда стран. Россия и Китай в совместном заявлении от мая 2025 года назвали американскую программу «глубоко дестабилизирующей», подчеркнув, что она предполагает укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе и превращает его в арену вооруженного противоборства. КНДР также раскритиковала проект, заявив, что он угрожает безопасности враждебных США государств и предназначен не для обороны, а для атаки. Посол России в США Александр Дарчиев отмечал, что «Золотой купол» отдаляет запуск диалога между США и РФ по вопросам стратегической стабильности.