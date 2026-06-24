Шеф Пентагона впервые присутствовал на испытании лазерного оружия
Шеф Пентагона Пит Хегсет и главный технический директор ведомства Эмиль Майкл посетили испытания лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико, пишет Axios. Подобные учения впервые прошли в присутствии министра.
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: Jacquelyn Martin, AP
Испытания проводили на полигоне Уайт-Сэндс. По данным Laser Wars, были представлены: высокоэнергетический лазер на основе системы LOCUST компании AeroVironment; высокоэнергетический лазер «Валькирия» с возможностью непрямой защиты от огня от компании Lockheed Martin; лазерная система обнаружения ближнего радиуса действия от компании nLight.
По словам собеседника портала, испытания подтвердили способность высокоэнергетических лазеров «противостоять массовым угрозам высокой плотности». Направление, возглавляемое господином Майклом, продолжает развивать программу Объединенной лазерной системы вооружения США, начатой в прошлом году под эгидой системы ПВО «Золотой купол», сообщил источник Laser Wars. В проекте бюджета администрация президента Дональда Трампа запросила в 2027 году более $2 млрд на разработки в области направленной энергии.
Пит Хегсет в соцсети X заявил об успехе первого контрольного испытания системы «Золотой купол». По его словам, в тестах задействовали передовые технологии направленной энергии, а также систему динамичной автономной обороны и поражения. Оружие направленной энергии считается относительно недорогим средством противодействия беспилотникам и часто включается в «многоуровневую оборону», отмечает Axios.
Впервые присутствовавший на испытаниях лазерного оружия глава Пентагона Пит Хегсет, который ранее был ведущим Fox News и ветераном войн в Афганистане и Ираке, столкнулся с критикой из-за отсутствия управленческого опыта и «хаотичной» атмосферы в ведомстве. Его назначение на должность в январе 2025 года произошло с минимальным перевесом голосов сенаторов, несмотря на обвинения в финансовых махинациях и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В Белом доме, однако, утверждали, что министр пользуется полной поддержкой президента.
Недовольство Хегсетом в Республиканской партии также было связано с предложенным им бюджетом Пентагона на 2026 год, который, по мнению сенатора Митча Макконнелла, не учитывал инфляцию и был недостаточным. Конгрессмены также выражали обеспокоенность текучкой кадров и отсутствием стабильности в высшем руководстве Пентагона. В марте 2026 года сообщалось о обвинениях ближайшего окружения Хегсета в «военном мародерстве» из-за попыток инвестировать в оборонные фонды накануне операции против Ирана, что требовало расследования со стороны Конгресса.