Разница в результатах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигла 42 баллов

Поступившие в вуз на бюджет в среднем набирают за ЕГЭ на 36-42 балла больше, чем те, кто поступает на коммерческой основе. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 баллов»,— сказал господин Музаев (цитата по ТАСС). При этом средний балл за экзамен при приеме в частные и государственные университеты практически одинаковый, добавил он.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня, после него предусмотрены резервные дни 22-25 июня и пересдача одного предмета в июле. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года.

Свыше 5 тыс. школьников набрали 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии. Из них 154 получили максимальные 200 баллов за два предмета. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, средний балл на экзамене по истории в этом году вырос до 57,8 с 55,8 в прошлом году.