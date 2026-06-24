«Агроэко» инвестирует до 2,5 млрд в расширение воронежского свинокомплекса

Свиноводческая ГК «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) планирует вложить до 2,5 млрд руб. во вторую очередь свинокомплекса «Краснопольский» в Воробьевском районе Воронежской области. Реализация проекта намечена на 2027 год. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ожидается, что на второй очереди предприятия будет создано 40 рабочих мест. Площадка для нее уже определена.

Группа компаний запустила свиноводческий комплекс «Краснопольский» летом 2020 года. Объем инвестиций равнялся 1,1 млрд руб. Проектная мощность производства составляла 7,6 тыс. т мяса в год, также предусматривалось одновременное содержание 35 тыс. голов.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Агроэко» решила вложить 7,6 млрд руб. в модернизацию мясоперерабатывающего производства в Павловском районе Воронежской области. На эти средства планируется реконструировать мясохладобойню и построить цех термической обработки, на котором будет создано десять рабочих мест.

О причинах снижения консолидированной прибыли ГК «Агроэко» в 2025 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова