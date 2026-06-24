В России пресекли работу пяти площадок по продаже персональных данных

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение законодательства в отношении незаконного оборота персональных данных началось с конца 2024 года, когда в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за создание сайтов для таких целей и их функционирование. За это теперь предусмотрены штрафы до 700 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. За использование, передачу, сбор и хранение нелегально полученных персональных данных может грозить до десяти лет лишения свободы. Отдельные статьи предусматривают наказание за незаконное использование чувствительных данных, таких как расовая, национальная принадлежность или состояние здоровья.

Помимо этого, с декабря 2024 года вступил в силу закон об оборотных штрафах для компаний за утечки информации. За повторную утечку штраф может достигать до 3% годового оборота, но не менее 25 млн руб. и не более 500 млн руб. Введение этих мер привело к тому, что по подсчетам, около 40% русскоязычных площадок по поиску таких данных приостановили работу или закрылись. Например, сервис «Глаз Бога» сократил объем предоставляемой информации на 40%.

Правоохранительные органы, включая МВД и ФСБ, actively работают над пресечением деятельности по продаже персональных данных. Так, в августе 2025 года МВД и ФСБ пресекли работу одного из крупнейших интернет-ресурсов, продававшего доступ к данным россиян, изъяв серверное оборудование с более чем 25 ТБ баз данных. Предполагаемый организатор и его сообщник были задержаны. В сентябре-октябре 2025 года ФСБ задержала 19 человек, помогавших телефонным мошенникам через сим-боксы и незаконно распространявших российские телефонные номера.

В целом, активность правоохранительных органов и ужесточение законодательства направлены на борьбу с растущим объемом баз данных на черном рынке, который, по данным на конец 2024 года, оценивался в 20 тыс. баз, содержащих информацию о примерно 80% населения России.