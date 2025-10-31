Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан владелец бота для поиска персональных данных Userbox Игорь Морозкин

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца бота по поиску персональных данных Userbox Игоря Морозкина. Сам бот Userbox (User_Search) перестал работать.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника на OSINT-рынке, Игорь Морозкин был задержан утром 31 октября в Москве. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что задержание проводилось в Санкт-Петербурге.

По данным телеканала, еще два человека были задержаны в Белоруссии. Собеседники РБК напомнили, что ранее были задержаны владельцы ботов для поиска персональных данных Solaris Inform и TeleSINT.

Задержания проводились в рамках расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК).

Userbox — альтернатива Telegram-бота «Глаз Бога», который перестал работать в феврале 2025 года. Userbox позволяет находить информацию о людях по номеру телефона, никнейму, адресу электронной почты. почты.

Новости компаний Все