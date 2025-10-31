Задержан владелец бота для поиска персональных данных Userbox Игорь Морозкин

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца бота по поиску персональных данных Userbox Игоря Морозкина. Сам бот Userbox (User_Search) перестал работать.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника на OSINT-рынке, Игорь Морозкин был задержан утром 31 октября в Москве. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что задержание проводилось в Санкт-Петербурге.

По данным телеканала, еще два человека были задержаны в Белоруссии. Собеседники РБК напомнили, что ранее были задержаны владельцы ботов для поиска персональных данных Solaris Inform и TeleSINT.

Задержания проводились в рамках расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК).

Userbox — альтернатива Telegram-бота «Глаз Бога», который перестал работать в феврале 2025 года. Userbox позволяет находить информацию о людях по номеру телефона, никнейму, адресу электронной почты. почты.