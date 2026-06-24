Кандидат в генсеки ООН объяснила финансовый кризис недоверием стран

Некоторые правительства считают, что ООН больше не является лучшим направлением для вложений средств, заявила в интервью “Ъ” кандидат на должность генерального секретаря организации Мария Фернандо Эспиноса. Финансовый кризис, подчеркнула она, возник вследствие недоверия к ООН.

«Как генеральный секретарь, я должна убедить их в том, что они делают выгодное вложение средств. ООН незаменима, особенно для развивающихся стран и стран, находящихся в состоянии конфликта. Мы выполняем работу, которую никто другой не делает, и никто не делает это лучше, чем ООН, но нам действительно нужно доказать, в чем заключается наша ценность»,— заявила Мария Фернандо Эспиноса.

В этом году бюджет ООН предложено сократить на 15% из-за высокой задолженности государств-членов (почти $1,6 млрд). В следующем придется столкнуться «с еще более резким сокращением», отметила госпожа Эспиноса.

По ее словам, для решения этой проблемы нужно предоставить гарантии эффективности ООН и ориентированности на результат, а также искоренить конкуренцию за ресурсы среди программ и агентств организации. Стабилизацию бюджета она назвала одним из приоритетных направлений своей программы. «Очень важно, чтобы у ООН — даже в условиях дефицита средств —был предсказуемый, хорошо известный и понятный бюджет для работы»,— пояснила политик.

Полный текст интервью читайте на сайте “Ъ”.

Лусине Баласян