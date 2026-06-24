Кандидат в генсеки ООН объяснила финансовый кризис недоверием стран
Некоторые правительства считают, что ООН больше не является лучшим направлением для вложений средств, заявила в интервью “Ъ” кандидат на должность генерального секретаря организации Мария Фернандо Эспиноса. Финансовый кризис, подчеркнула она, возник вследствие недоверия к ООН.
«Как генеральный секретарь, я должна убедить их в том, что они делают выгодное вложение средств. ООН незаменима, особенно для развивающихся стран и стран, находящихся в состоянии конфликта. Мы выполняем работу, которую никто другой не делает, и никто не делает это лучше, чем ООН, но нам действительно нужно доказать, в чем заключается наша ценность»,— заявила Мария Фернандо Эспиноса.
В этом году бюджет ООН предложено сократить на 15% из-за высокой задолженности государств-членов (почти $1,6 млрд). В следующем придется столкнуться «с еще более резким сокращением», отметила госпожа Эспиноса.
По ее словам, для решения этой проблемы нужно предоставить гарантии эффективности ООН и ориентированности на результат, а также искоренить конкуренцию за ресурсы среди программ и агентств организации. Стабилизацию бюджета она назвала одним из приоритетных направлений своей программы. «Очень важно, чтобы у ООН — даже в условиях дефицита средств —был предсказуемый, хорошо известный и понятный бюджет для работы»,— пояснила политик.
Полный текст интервью читайте на сайте “Ъ”.
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Проблемы с финансированием ООН и кризис доверия назревали давно. США, например, еще в 2025 году предлагали сократить финансирование ООН и других международных организаций более чем на $2,5 млрд, а в 2026 году Дональд Трамп предлагал приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, обосновывая это неэффективностью миротворческих миссий и утверждениями, что некоторые структуры продвигают "опасные идеологии" или используются против интересов США. В начале 2026 года общая задолженность Вашингтона перед ООН превысила $4,5 млрд.
Помимо финансового кризиса, ООН столкнулась с кризисом доверия, что проявилось в неспособности предотвращать конфликты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признавал неспособность организации разрешать кризисы, а также то, что некоторые структуры ООН отстали от жизни и нуждаются в перезагрузке, например, Совет Безопасности. Нерепрезентативность и неэффективность Совбеза ООН обсуждается уже многие годы, в том числе из-за активного применения права вето постоянными членами. В 2023 году, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, генсек ООН предупреждал о самом критическом моменте для ООН за всю ее историю.