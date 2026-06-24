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Кандидат в генсеки ООН объяснила финансовый кризис недоверием стран

Некоторые правительства считают, что ООН больше не является лучшим направлением для вложений средств, заявила в интервью “Ъ” кандидат на должность генерального секретаря организации Мария Фернандо Эспиноса. Финансовый кризис, подчеркнула она, возник вследствие недоверия к ООН.

«Как генеральный секретарь, я должна убедить их в том, что они делают выгодное вложение средств. ООН незаменима, особенно для развивающихся стран и стран, находящихся в состоянии конфликта. Мы выполняем работу, которую никто другой не делает, и никто не делает это лучше, чем ООН, но нам действительно нужно доказать, в чем заключается наша ценность»,— заявила Мария Фернандо Эспиноса.

В этом году бюджет ООН предложено сократить на 15% из-за высокой задолженности государств-членов (почти $1,6 млрд). В следующем придется столкнуться «с еще более резким сокращением», отметила госпожа Эспиноса.

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По ее словам, для решения этой проблемы нужно предоставить гарантии эффективности ООН и ориентированности на результат, а также искоренить конкуренцию за ресурсы среди программ и агентств организации. Стабилизацию бюджета она назвала одним из приоритетных направлений своей программы. «Очень важно, чтобы у ООН — даже в условиях дефицита средств —был предсказуемый, хорошо известный и понятный бюджет для работы»,— пояснила политик.

Полный текст интервью читайте на сайте “Ъ”.

Лусине Баласян

Фотогалерея

10 генсеков ООН

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&lt;b> Глэдвин Джебб, 1945–1946&lt;/b>&lt;br> Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Глэдвин Джебб, 1945–1946
Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Фото: INTERCONTINENTALE / AFP

&lt;b> Трюгве Ли, 1946–1952&lt;/b> &lt;br>Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Трюгве Ли, 1946–1952
Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Фото: AFP

&lt;b>Даг Хаммаршельд, 1953–1961&lt;/b>&lt;br> Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Даг Хаммаршельд, 1953–1961
Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Фото: AP / File

&lt;b>У Тан, 1961–1971&lt;/b>&lt;br> В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

У Тан, 1961–1971
В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

Фото: AP

&lt;b>Курт Вальдхайм, 1972–1981&lt;/b>&lt;br> В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Курт Вальдхайм, 1972–1981
В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Фото: Max Nash / AP

&lt;b>Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991&lt;/b>&lt;br> До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991
До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Фото: Mark CARDWELL / AFP

&lt;b>Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996&lt;/b>&lt;br> На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996
На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Фото: Reuters / / Reuters

&lt;b>Кофи Аннан, 1997–2006&lt;/b>&lt;br> Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Кофи Аннан, 1997–2006
Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Пан Ги Мун, 2007–2016&lt;/b>&lt;br> Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Пан Ги Мун, 2007–2016
Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

&lt;b>Антониу Гутерриш, с 2017 года&lt;/b>&lt;br> Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Антониу Гутерриш, с 2017 года
Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Глэдвин Джебб, 1945–1946
Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году

Фото: INTERCONTINENTALE / AFP

Трюгве Ли, 1946–1952
Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м

Фото: AFP

Даг Хаммаршельд, 1953–1961
Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго

Фото: AP / File

У Тан, 1961–1971
В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго

Фото: AP

Курт Вальдхайм, 1972–1981
В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами

Фото: Max Nash / AP

Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991
До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах

Фото: Mark CARDWELL / AFP

Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996
На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака

Фото: Reuters / / Reuters

Кофи Аннан, 1997–2006
Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пан Ги Мун, 2007–2016
Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Антониу Гутерриш, с 2017 года
Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с финансированием ООН и кризис доверия назревали давно. США, например, еще в 2025 году предлагали сократить финансирование ООН и других международных организаций более чем на $2,5 млрд, а в 2026 году Дональд Трамп предлагал приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, обосновывая это неэффективностью миротворческих миссий и утверждениями, что некоторые структуры продвигают "опасные идеологии" или используются против интересов США. В начале 2026 года общая задолженность Вашингтона перед ООН превысила $4,5 млрд.

Помимо финансового кризиса, ООН столкнулась с кризисом доверия, что проявилось в неспособности предотвращать конфликты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признавал неспособность организации разрешать кризисы, а также то, что некоторые структуры ООН отстали от жизни и нуждаются в перезагрузке, например, Совет Безопасности. Нерепрезентативность и неэффективность Совбеза ООН обсуждается уже многие годы, в том числе из-за активного применения права вето постоянными членами. В 2023 году, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, генсек ООН предупреждал о самом критическом моменте для ООН за всю ее историю.

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