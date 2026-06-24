Претензии газовиков к железногорской «Гортеплосети» дошли почти до 500 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» подало в Арбитражный суд Курской области два новых иска к МУП «Гортеплосеть» из Железногорска Курской области на общую сумму более 253 млн руб. Это следует из материалов судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый иск на сумму 213,7 млн руб. уже принят судом к производству. Подробности требований в материалах дела пока не раскрываются. Рассмотрение спора назначено на 23 июля.

Днем позже газовая компания направила еще один иск на 40,1 млн руб. Суть претензий — задолженность за поставки газа в марте-апреле 2026 года по договору от декабря прошлого года, а также пени. Судебное заседание назначено на 14 июля.

Это не первый спор между сторонами за последнее время. В мае ООО «Газпром межрегионгаз Курск» обратилось в арбитраж с иском к муниципальному предприятию на 224,8 млн руб. Спор по этому делу продолжается, заседание назначено на 13 августа. Всего в суде — три дела суммой 477,8 млн руб.

В апреле поставщик газа также потребовал взыскать с «Гортеплосети» 33,7 млн руб. задолженности за поставки газа. Суд удовлетворил иск. Уточняется, что ответчик в ходе процесса выплачивал долг и сумма требований корректировалась. В том же месяце газовая компания добилась еще 2 млн руб. с МУПа по другому делу.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Курск» зарегистрировано в Курской области и занимается поставками газа потребителям региона. Руководителем компании является Владимир Агафонов. Финансовые показатели за 2025 год демонстрируют рост выручки до 2,6 млрд руб. (+10,4% ), однако предприятие остается убыточным: чистый убыток составил 304 млн руб. против 500 млн руб. годом ранее. МУП «Гортеплосеть» Железногорска, основанное в 1993 году, занимается теплоснабжением города и находится в собственности муниципалитета. В 2025 году выручка предприятия выросла на 9,8%, до 1,08 млрд руб., однако компания завершила год с чистым убытком в 42,7 млн руб. Годом ранее предприятие показывало незначительную прибыль в 114 тыс. руб.

В Воронежской области петербургское ООО «Газпром комплектация» судится с местным ООО «Центргазчерноземье» за долг в размере 432,3 млн руб.

Анна Швечикова