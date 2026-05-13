Курские газовики потребовали с железногорской «Гортеплосети» 224,8 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» подало в Арбитражный суд Курской области новый иск к МУП «Гортеплосеть» Железногорска с требованием взыскать 224,8 млн руб. Это следует из материалов судебной картотеки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск поступил в суд 12 мая и пока не принят первой инстанцией.

Подробности требований не раскрываются, однако это уже не первое разбирательство между сторонами. Прошлые споры касались исполнения обязательств по договорам энергоснабжения: с августа 2024 года курский поставщик газа инициировал в отношении теплоснабжающего предприятия десять исков на общую сумму около 270 млн руб.

Первая претензия попала в суд в конце августа прошлого года. Тогда «Газпром межрегионгаз Курск» требовал взыскать с «Гортеплосети» 135,9 млн руб. задолженности по двум контрактам за поставки газа в марте—июне 2024 года. Впоследствии компания снизила сумму долга до 61,9 млн руб., однако в итоге иск был оставлен судом без рассмотрения. По последнему из ранее поданных исков на 37 млн руб. разбирательство еще продолжается.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Курск» зарегистрировано в Курской области и занимается поставками газа потребителям региона. Руководителем компании является Владимир Агафонов. Финансовые показатели за 2025 год демонстрируют рост выручки до 2,6 млрд руб. (+10,4% ), однако предприятие остается убыточным: чистый убыток составил 304 млн руб. против 500 млн руб. годом ранее. МУП «Гортеплосеть» Железногорска, основанное в 1993 году, занимается теплоснабжением города и находится в собственности муниципалитета. В 2025 году выручка предприятия выросла на 9,8%, до 1,08 млрд руб., однако компания завершила год с чистым убытком в 42,7 млн руб. Годом ранее предприятие показывало незначительную прибыль в 114 тыс. руб.

«Гортеплосеть» обслуживает внутриквартальные теплосети и выступает посредником между поставщиком тепла и населением. После появления в 2008 году частных управляющих компаний между МУПом и потребителями начала стремительно расти задолженность «управляшек», что, в свою очередь, привело к накоплению долгов перед поставщиками. К 2011 году обязательства предприятия превысили 1 млрд руб., а ремонтная программа сократилась до минимальных 2 км сетей в год. Вскоре компания начала сдавать внутриквартальные теплосети в аренду, а затем погашать этим задолженность.

