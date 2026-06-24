Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Бад-Хомбурге
19-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Бад-Хомбурге. В матче второго круга россиянка победила свою соотечественницу Мирру Андрееву, занимающую пятое место в мировом рейтинге.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет 15-я ракетка мира японка Наоми Осака. Спортсменки встретятся на корте впервые в карьере.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнования стала американка Джессика Пегула.
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Ракетка Мирра
Мирра Андреева демонстрирует стабильно высокие результаты, занимая пятое место в мировом рейтинге WTA. В 2025 году теннисистка вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде, а также победительницами двух турниров WTA в Брисбене и Майами. Кроме того, Андреева является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде.
Екатерина Александрова также является опытной теннисисткой, занимающей 19-е место в мировом рейтинге. Она пять раз побеждала на турнирах под эгидой WTA, а ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Wimbledon в 2023 году. В прошлом году Александрова заменяла Мэдисон Киз на Итоговом турнире WTA Finals и ранее обыгрывала Марию Саккари на турнире в Бад-Хомбурге, а Сюзан Ламенс на Wimbledon.