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Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Бад-Хомбурге. В матче второго круга россиянка победила свою соотечественницу Мирру Андрееву, занимающую пятое место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет 15-я ракетка мира японка Наоми Осака. Спортсменки встретятся на корте впервые в карьере.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнования стала американка Джессика Пегула.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Ракетка Мирра

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: AP / Thibault Camus

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: AP / Thibault Camus

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Мирра Андреева демонстрирует стабильно высокие результаты, занимая пятое место в мировом рейтинге WTA. В 2025 году теннисистка вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде, а также победительницами двух турниров WTA в Брисбене и Майами. Кроме того, Андреева является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде.

Екатерина Александрова также является опытной теннисисткой, занимающей 19-е место в мировом рейтинге. Она пять раз побеждала на турнирах под эгидой WTA, а ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Wimbledon в 2023 году. В прошлом году Александрова заменяла Мэдисон Киз на Итоговом турнире WTA Finals и ранее обыгрывала Марию Саккари на турнире в Бад-Хомбурге, а Сюзан Ламенс на Wimbledon.

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