Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Бад-Хомбурге. В матче второго круга россиянка победила свою соотечественницу Мирру Андрееву, занимающую пятое место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет 15-я ракетка мира японка Наоми Осака. Спортсменки встретятся на корте впервые в карьере.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнования стала американка Джессика Пегула.

Таисия Орлова