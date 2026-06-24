31,3 млн руб. выделили из резервного фонда на выплаты пострадавшим жителям Кушвы
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты жителям Кушвы, пострадавшим от смерча. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, средства поступят в бюджет муниципалитета для оказания помощи гражданам.
Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ
Единовременная материальная помощь составит 15 тыс. руб. на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости положено 75 тыс. руб., при полной — 150 тыс. руб. На указанные цели из резерва направят соответственно 3,885 млн руб., 11,4 млн руб. и 16,05 млн руб. В муниципалитете продолжается оценка поврежденного жилья для определения точного объема ущерба.
Для пострадавших организован пункт временного размещения. По поручению Дениса Паслера прорабатывается механизм перечисления средств на специальные счета.
Напомним, в результате смерча 22 июня были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.
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