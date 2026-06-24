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В области билетов впереди планеты всей

Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд

Посещаемость нынешнего чемпионата мира, очевидно, окажется рекордной. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы посетили 2,85 млн человек. При этом средняя заполняемость арен составила 99,6%. Как видно, опасения, что чрезвычайно высокие цены на билеты отпугнут болельщиков, не оправдались. Международная федерация футбола (FIFA) наверняка выполнит свой план собрать с билетов $3 млрд. Ряд экспертов считают, что сборы могут достичь даже $4 млрд.

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Проходящий в США, Канаде и Мексике чемпионат мира побьет рекорд посещаемости турнира. Пока еще действующее достижение было установлено в 1994 году. Тогда первенство также проходило в США (в турнире участвовали 24 команды, всего состоялось 52 встречи), и его матчи посетили 3,587 млн фанатов. Согласно подсчетам Reuters, основанным на официальных данных FIFA, аудитория 44 ранее состоявшихся матчей текущего чемпионата составила 2,85 млн человек. Средняя посещаемость составила внушительные 64,7 тыс. человек. Это лишь немногим меньше рекордного показателя 68 тыс., зафиксированного в 1994 году. Для сравнения: в Катаре в 2022-м матчи посетили 3,4 млн фанатов (53 тыс. за игру в среднем), в России в 2018-м — чуть более 3 млн (47,3 тыс. в среднем за игру). Учитывая, что турнир не добрался еще даже до экватора, рекорд наверняка падет задолго до финала. Ведь тут и матчей будет сыграно значительно больше (104 против 64 в Катаре и России), и заполняемость арен внушительная — 99,6%.

До старта турнира одной из наиболее обсуждаемых тем была цена на билеты, установленная FIFA. Головная структура мирового футбола впервые внедрила на первенствах мира динамическую систему ценообразования. В итоге стоимость билетов значительно возросла. Например, билет на не самый рейтинговый матч Парагвай—Австралия, да еще и купленный практически перед самым началом игры, то есть это был, что называется, горящий билет, стоил $450.

А на вторичном рынке (FIFA впервые в истории разрешила перепродавать билеты по цене, отличной от номинала), согласно подсчетам портала TicketData, средняя стоимость билета составила $798. На престижные места цены значительно выше.

Однако стоимость билетов не отпугнула болельщиков. Как пояснил Виктор Матесон, эксперт по спортивному бизнесу из Колледжа Святого Креста (США), отличные показатели посещаемости обусловлены отчасти тем, что матчи проводятся на больших аренах (самая маленькая из них — 45-тысячник в Торонто, а в США, принимающих львиную долю встреч, нет стадионов из числа задействованных вместимостью меньше 65 тыс.). Но, по мнению Дэна Расчера, эксперта по экономике спорта из Университета Сан-Франциско, важен и другой фактор — готовность американцев платить за топовые события. «Все думают, что чемпионат мира резко повышает популярность футбола в стране, его проводящей. Это не так. В США мексиканский чемпионат популярнее турнира Главной футбольной лиги (MLS). Но американцы любят глобальные события, те, которые считаются лучшими из лучших. И готовы за них платить».

По всей видимости, казавшиеся не так давно излишне оптимистичными прогнозы FIFA, намеревавшейся получить от билетной программы $3 млрд, что намного больше, чем сгенерировали два предыдущих турнира ($949 млн — Катар-2022, $712 млн — Россия-2018), теперь можно считать консервативными. Виктор Матесон полагает, что более реалистичная оценка сборов от билетов колеблется у отметки $4 млрд. Для справки: крупнейший источник доходов, а именно реализация медийных прав, даст FIFA почти столько же — $4,3 млрд. Как следствие, будет перевыполнен и план президента FIFA Джанни Инфантино по общему объему доходов за цикл 2023–2026 годов. Его первая версия предусматривала получение $11 млрд, скорректированная — $13 млрд. Но еще в прошлом году профессор Университета Нотр-Дам (США) Ричард Шиэн прогнозировал, что в сумме за цикл FIFA может получить и вовсе больше $15 млрд.

Александр Петров

Фотогалерея

Праздник футбола

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Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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