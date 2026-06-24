В области билетов впереди планеты всей

Посещаемость нынешнего чемпионата мира, очевидно, окажется рекордной. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы посетили 2,85 млн человек. При этом средняя заполняемость арен составила 99,6%. Как видно, опасения, что чрезвычайно высокие цены на билеты отпугнут болельщиков, не оправдались. Международная федерация футбола (FIFA) наверняка выполнит свой план собрать с билетов $3 млрд. Ряд экспертов считают, что сборы могут достичь даже $4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raquel Cunha / Reuters Фото: Raquel Cunha / Reuters

Проходящий в США, Канаде и Мексике чемпионат мира побьет рекорд посещаемости турнира. Пока еще действующее достижение было установлено в 1994 году. Тогда первенство также проходило в США (в турнире участвовали 24 команды, всего состоялось 52 встречи), и его матчи посетили 3,587 млн фанатов. Согласно подсчетам Reuters, основанным на официальных данных FIFA, аудитория 44 ранее состоявшихся матчей текущего чемпионата составила 2,85 млн человек. Средняя посещаемость составила внушительные 64,7 тыс. человек. Это лишь немногим меньше рекордного показателя 68 тыс., зафиксированного в 1994 году. Для сравнения: в Катаре в 2022-м матчи посетили 3,4 млн фанатов (53 тыс. за игру в среднем), в России в 2018-м — чуть более 3 млн (47,3 тыс. в среднем за игру). Учитывая, что турнир не добрался еще даже до экватора, рекорд наверняка падет задолго до финала. Ведь тут и матчей будет сыграно значительно больше (104 против 64 в Катаре и России), и заполняемость арен внушительная — 99,6%.

До старта турнира одной из наиболее обсуждаемых тем была цена на билеты, установленная FIFA. Головная структура мирового футбола впервые внедрила на первенствах мира динамическую систему ценообразования. В итоге стоимость билетов значительно возросла. Например, билет на не самый рейтинговый матч Парагвай—Австралия, да еще и купленный практически перед самым началом игры, то есть это был, что называется, горящий билет, стоил $450.

А на вторичном рынке (FIFA впервые в истории разрешила перепродавать билеты по цене, отличной от номинала), согласно подсчетам портала TicketData, средняя стоимость билета составила $798. На престижные места цены значительно выше.

Однако стоимость билетов не отпугнула болельщиков. Как пояснил Виктор Матесон, эксперт по спортивному бизнесу из Колледжа Святого Креста (США), отличные показатели посещаемости обусловлены отчасти тем, что матчи проводятся на больших аренах (самая маленькая из них — 45-тысячник в Торонто, а в США, принимающих львиную долю встреч, нет стадионов из числа задействованных вместимостью меньше 65 тыс.). Но, по мнению Дэна Расчера, эксперта по экономике спорта из Университета Сан-Франциско, важен и другой фактор — готовность американцев платить за топовые события. «Все думают, что чемпионат мира резко повышает популярность футбола в стране, его проводящей. Это не так. В США мексиканский чемпионат популярнее турнира Главной футбольной лиги (MLS). Но американцы любят глобальные события, те, которые считаются лучшими из лучших. И готовы за них платить».

По всей видимости, казавшиеся не так давно излишне оптимистичными прогнозы FIFA, намеревавшейся получить от билетной программы $3 млрд, что намного больше, чем сгенерировали два предыдущих турнира ($949 млн — Катар-2022, $712 млн — Россия-2018), теперь можно считать консервативными. Виктор Матесон полагает, что более реалистичная оценка сборов от билетов колеблется у отметки $4 млрд. Для справки: крупнейший источник доходов, а именно реализация медийных прав, даст FIFA почти столько же — $4,3 млрд. Как следствие, будет перевыполнен и план президента FIFA Джанни Инфантино по общему объему доходов за цикл 2023–2026 годов. Его первая версия предусматривала получение $11 млрд, скорректированная — $13 млрд. Но еще в прошлом году профессор Университета Нотр-Дам (США) Ричард Шиэн прогнозировал, что в сумме за цикл FIFA может получить и вовсе больше $15 млрд.

Александр Петров