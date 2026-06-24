Защита подала апелляцию на изъятие подшипникового завода ГПЗ-10
Адвокаты обжаловали решение суда о конфискации холдинга КИМП (в него входят заводы ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь»), занимающегося производством подшипников для ВС РФ. Слушание апелляции назначено на 2 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Активы КИМП изъял Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры. Вместе с заводами в доход государства обратили складские комплексы «Элма» и строительную компанию «СК10». Стоимость активов оценивается в 199,6 млрд руб.
Директор и собственники «10-ГПЗ» проходят по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, завод при исполнении контрактов в 2020-2024 годах завышал стоимость продукции. Размер ущерба превысил 2,2 млрд руб. 8 июня суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гендиректора ГПЗ Александра Дьяченко к трем годам и 10 месяцам колонии. Дела еще пяти обвиняемых рассматриваются в суде.
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В контексте подобных судебных разбирательств, Генпрокуратура России активно выступает истцом, требуя изъятия активов в доход государства. Обоснованием таких исков часто служит незаконная приватизация объектов в 1990-х годах, что является ключевой частью обвинения в ряде дел, а также нарушение антикоррупционного законодательства. Например, по искам Генпрокуратуры были национализированы активы бывших владельцев ЧЭМК и группа компаний «Ариант», акции ОАО «Соликамский магниевый завод» и активы экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Заводы, как правило, изымаются в пользу государства, если обвиняемые не доказывают законность происхождения имущества или есть улики в мошенничестве и коррупции. Однако бывают случаи, когда апелляционные суды отменяют оспариваемые решения, как это было с частью миноритариев Соликамского магниевого завода, которые приобрели акции на биржевых торгах, что, по мнению суда, не подрывает доверия инвесторов к фондовому рынку. Также апелляция может смягчить приговор по уголовному делу, или на пересмотр может быть направлен вопрос о конфискации площадки предприятия, если это не было учтено судом первой инстанции.