Защита подала апелляцию на изъятие подшипникового завода ГПЗ-10

Адвокаты обжаловали решение суда о конфискации холдинга КИМП (в него входят заводы ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь»), занимающегося производством подшипников для ВС РФ. Слушание апелляции назначено на 2 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Активы КИМП изъял Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры. Вместе с заводами в доход государства обратили складские комплексы «Элма» и строительную компанию «СК10». Стоимость активов оценивается в 199,6 млрд руб.

Директор и собственники «10-ГПЗ» проходят по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, завод при исполнении контрактов в 2020-2024 годах завышал стоимость продукции. Размер ущерба превысил 2,2 млрд руб. 8 июня суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гендиректора ГПЗ Александра Дьяченко к трем годам и 10 месяцам колонии. Дела еще пяти обвиняемых рассматриваются в суде.

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Никита Черненко