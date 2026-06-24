Лавров: Россия предлагала Украине повысить уровень руководства делегаций

Россия на переговорах с Украиной предлагала создать три рабочие группы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона также хотела существенно повысить уровень руководства обеих делегаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как утверждает господин Лавров, Украина была недовольна тем, что в переговорах участвуют «руководители низкого уровня», которые «занимаются только гуманитарными вопросами». «Предложили им существенно повысить, я не могу сказать, до какого уровня, но очень высоко повысить руководство делегациями и предложили создать три рабочие группы: по гуманитарным вопросам, по политическим и по военным»,— рассказал министр на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В июне президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Президент России ответил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.