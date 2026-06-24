Лавров: Россия предлагала Украине повысить уровень руководства делегаций
Россия на переговорах с Украиной предлагала создать три рабочие группы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона также хотела существенно повысить уровень руководства обеих делегаций.
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Как утверждает господин Лавров, Украина была недовольна тем, что в переговорах участвуют «руководители низкого уровня», которые «занимаются только гуманитарными вопросами». «Предложили им существенно повысить, я не могу сказать, до какого уровня, но очень высоко повысить руководство делегациями и предложили создать три рабочие группы: по гуманитарным вопросам, по политическим и по военным»,— рассказал министр на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).
Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В июне президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Президент России ответил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.
Россия ранее уже предлагала Украине поднять уровень переговорщиков и создать три рабочие группы (по политическим, гуманитарным и военным вопросам) для улучшения переговорного процесса. Это предложение было озвучено в ответ на недовольство украинской стороны тем, что переговорщики якобы не обладали достаточными полномочиями и занимались только гуманитарными вопросами, такими как обмен пленными и возвращение тел. При этом, по словам МИД РФ, украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение еще на третьем раунде прямых переговоров в Стамбуле.
Однако, несмотря на это, Кремль позже заявлял, что не получил ответа от Киева на данное предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает текущий уровень переговорной группы достаточно высоким и готова повысить его до политического только в случае необходимости. При этом он подчеркивал, что перед встречей на высоком уровне сторонам предстоит решить множество мелких технических вопросов.
Дипломатические усилия по украинскому урегулированию носили довольно сложный характер. Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в различных городах, таких как Абу-Даби и Женева, где обсуждались территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности. Иногда эти встречи завершались договоренностями, например, по обмену пленными. Однако основные вопросы, такие как территориальные, часто оставались нерешенными, при этом украинская сторона настаивала на личной встрече глав государств для их обсуждения.
Следует отметить, что ранее, в мае 2025 года, Владимир Путин предлагал провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, и тогда ожидалось участие американской делегации. Однако состав российской официальной делегации не сообщался, и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже выражал намерение лично попросить Путина поехать в Стамбул.