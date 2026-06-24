Лавров: Франция и Великобритания отправляли представителей на переговоры в Москву

Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры в Москву. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сам президент (Франции Эмманюэль.— “Ъ”) Макрон направлял гонцов. Их принимали. Скажу честно, были гонцы и из Лондона», — уточнил господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от просьб приехать и поговорить.

В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что частота контактов Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио зависит от прогресса по основным вопросам. По словам господина Рябкова, с продвижением в отношениях между странами есть проблемы. При этом сам Сергей Лавров рассказал, что РФ открыта для контактов с властями США. По его словам, российская позиция была изложена американской стороне во время переговоров на Аляске.