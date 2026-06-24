Лавров: Франция и Великобритания отправляли представителей на переговоры в Москву
Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры в Москву. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Сам президент (Франции Эмманюэль.— “Ъ”) Макрон направлял гонцов. Их принимали. Скажу честно, были гонцы и из Лондона», — уточнил господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от просьб приехать и поговорить.
В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что частота контактов Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио зависит от прогресса по основным вопросам. По словам господина Рябкова, с продвижением в отношениях между странами есть проблемы. При этом сам Сергей Лавров рассказал, что РФ открыта для контактов с властями США. По его словам, российская позиция была изложена американской стороне во время переговоров на Аляске.
Заявления Сергея Лаврова о визитах представителей Франции и Великобритании в Москву прозвучали на фоне сообщений о возросшем интересе европейских стран к диалогу с Россией. В мае текущего года Bloomberg сообщал, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по организации мирных переговоров с Россией, чтобы избежать затягивания конфликта до зимы. При этом в Евросоюзе уже наметилась группа стран, включая Великобританию, Францию и Германию, которая решила взять на себя ответственность за диалог с Москвой от имени Европы, хотя по состоянию на 17 июня 2026 года Евросоюзу требовался единый представитель для решения этих вопросов.
Контакты европейских стран с Россией происходят на разных уровнях. Так, 17 июня 2026 года стало известно о