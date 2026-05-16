В МИД России допустили новые контакты Лаврова и Рубио

Частота контактов главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио зависит от прогресса по основным вопросам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, с продвижением в отношениях между странами есть проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы МИД Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил замминистра, господа Лавров и Рубио определяют свои графики «строго в зависимости от потребностей». Он допустил новые контакты сторон, но возможная дата пока неизвестна. «Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Сергей Рябков заверил, что контакты с американской стороной «на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно». «Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга»,— добавил он.

Financial Times писала, что даже при посредничестве США вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной мала. 9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт России и Украины идет к завершению. Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, главным препятствием для достижения мира остается вопрос о контролируемой Украиной части Донбасса.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры любят тишину».