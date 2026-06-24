Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перешел в «Локомотив»
Защитник Георгий Джикия подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Георгий Джикия
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Контракт рассчитан до июня 2027 года. Джикия перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. Прошлый сезон он провел в турецком «Антальяспоре». В 17 матчах защитник забил два мяча.
32-летний Георгий Джикия является воспитанником «Локомотива», однако так и не дебютировал за основную команду. В составе московского «Спартака» он стал чемпионом России, а также завоевал кубок и суперкубок страны. Также на протяжении карьеры футболист выступал за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».
Георгий Джикия ушел из московского «Спартака» на правах свободного агента после окончания контракта в июне 2024 года, хотя ранее в декабре 2016 года он перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» за 150 млн рублей. До этого в октябре 2023 года он получил травму рёбер, а в апреле 2024 года — микроповреждение, из-за чего провел весной только два матча. В конце сезона-2022/23 Георгий Джикия входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России как левый центральный защитник, а его рыночная стоимость на апрель 2023 года составляла 8 млн евро.
После ухода из «Спартака» футболист подписал контракт с подмосковными «Химками» на правах свободного агента до лета 2025 года с возможностью продления. Уже в первой игре за «Химки» в основном составе, в чемпионате против «Локомотива», Джикия цементировал защиту, и его команда выиграла 2:0.