Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перешел в «Локомотив»

Защитник Георгий Джикия подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Джикия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Георгий Джикия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Контракт рассчитан до июня 2027 года. Джикия перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. Прошлый сезон он провел в турецком «Антальяспоре». В 17 матчах защитник забил два мяча.

32-летний Георгий Джикия является воспитанником «Локомотива», однако так и не дебютировал за основную команду. В составе московского «Спартака» он стал чемпионом России, а также завоевал кубок и суперкубок страны. Также на протяжении карьеры футболист выступал за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

Таисия Орлова