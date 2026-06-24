Кандидат в генсеки ООН: в глазах людей по всему миру организация теряет влияние

Государства-члены и общественность не понимают, насколько эффективно и результативно работает ООН, заявила в интервью “Ъ” кандидат на должность ее генерального секретаря Мария Фернандо Эспиноса. По ее словам, истинный смысл реформирования ООН в том, чтобы показать незаменимость организации.

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«В глазах общественности, в глазах людей по всему миру ООН теряет влияние и престиж. И я думаю, что нам нужно лучше доносить до людей информацию о том, чем занимается ООН и по каким критериям ее стоит оценивать — не по количеству принятых резолюций, а по тому, сколько жизней она спасает, сколько людей защищает и сколько детей кормит»,— отметила Мария Фернандо Эспиноса.

По ее словам, чтобы добиться этой цели, необходимо наладить коммуникацию с обществом. ООН часто критикуют за бездействие, заметила кандидат, но всемирная организация «выполняет тихую, незаметную работу». «Важно, скольким людям ООН помогла выбраться из бедности, скольким людям ООН помогла прокормиться в условиях голода. Скольким людям ООН удалось оказать помощь в удовлетворении гуманитарных потребностей, скольким мирным жителям ООН помогла обеспечить защиту в ходе конфликта»,— пояснила политик.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Выборы пройдут в конце июля. На этот пост претендуют пять кандидатов. Мария Фернандо Эспиносу выдвинула Антигуа и Барбуда. В прошлом она возглавляла Генассамблею ООН, была министром иностранных дел и обороны Эквадора.

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Фотогалерея 10 генсеков ООН Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глэдвин Джебб, 1945–1946

Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году Фото: INTERCONTINENTALE / AFP Трюгве Ли, 1946–1952

Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м Фото: AFP Даг Хаммаршельд, 1953–1961

Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго Фото: AP / File У Тан, 1961–1971

В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго Фото: AP Курт Вальдхайм, 1972–1981

В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами Фото: Max Nash / AP Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991

До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах Фото: Mark CARDWELL / AFP Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996

На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака Фото: Reuters / / Reuters Кофи Аннан, 1997–2006

Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Пан Ги Мун, 2007–2016

Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Антониу Гутерриш, с 2017 года

Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Глэдвин Джебб, 1945–1946

Британский дипломат. Первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН. В качестве советника в МИД Великобритании присутствовал на многочисленных международных конференциях, в том числе в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Покинув должность и.о. генсека ООН, был стал заместителем министра иностранных дел Великобритании, послом во Франции, членом Европарламента. Умер в 1996 году Фото: INTERCONTINENTALE / AFP Трюгве Ли, 1946–1952

Норвежский политический деятель, первый генсек ООН. До этого возглавлял МИД Норвегии, был депутатом парламента. На посту генсека стремился остановить назревавшие конфликты — Корейскую войну, блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире, добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР. После ухода из ООН был губернатором Акерсхуса, председателем Норвежского совета по энергетике. Умер в 1968-м Фото: AFP Даг Хаммаршельд, 1953–1961

Шведский государственный деятель, до ООН занимал различные должности в МИД королевства. На посту генсека инициировал создание сил специального назначения под эгидой ООН, сформулировал основополагающие принципы для подобных миссий. 18 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, находясь с миротворческой миссией в Конго Фото: AP / File У Тан, 1961–1971

В рамках дипломатической карьеры неоднократно выполнял функции советника премьер-министров Бирмы. Был генсеком ООН на протяжении двух сроков, сыграл важную роль в деэскалации Карибского кризиса и окончании гражданской войны в Конго Фото: AP Курт Вальдхайм, 1972–1981

В 1939–1945 служил офицером вермахта. После Второй Мировой войны занимал различные должности в МИД Австрии, был послом этого государства в Канаде, постоянным представителем в ООН. В 1986 году Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии и пробыл на этом посту один срок. Незадолго до избрания на этот пост против него были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершенным нацистами Фото: Max Nash / AP Хавьер Перес де Куэльяр, 1982–1991

До ООН работал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше, Венесуэле. На посту генсека организации проработал два срока, активно участвуя как посредник во многих конфликтах. После ухода с должности непродолжительное время был премьер-министром Перу, участвовал в президентских выборах Фото: Mark CARDWELL / AFP Бутрос Бутрос-Гали, 1992–1996

На протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый. До того, как возглавить ООН, занимал должность министра иностранных дел Египта. Будучи генсеком организации, пытался провести через Совет Безопасности решение о военном вмешательстве в гражданскую войну в Руанде, с которой связан крупнейший в истории геноцид. Стал первым и пока единственным генеральным секретарем в истории ООН, прослужившим лишь один срок. После ухода с поста выступал с резкой критикой некоторых инициатив международной организации, в том числе в отношении Ирака Фото: Reuters / / Reuters Кофи Аннан, 1997–2006

Будучи студентом, с 1962 года начал работать в ООН в качестве сотрудника Всемирной организации здравоохранения. В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии. Стал первым генсеком организации, избранным из ее персонала. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Пан Ги Мун, 2007–2016

Прежде чем возглавить ООН, был профессиональным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, а также в ООН. На посту генсека уделял много внимания противодействию глобальному потеплению. В 2017 году был избран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Антониу Гутерриш, с 2017 года

Португальский дипломат, до своего назначения на пост генсека занимавший должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стал вторым на этой должности после Хавьера Переса де Куэльяра бывшим премьер-министром Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Смотреть

Лусине Баласян