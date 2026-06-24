Кандидат в генсеки ООН: в глазах людей по всему миру организация теряет влияние
Государства-члены и общественность не понимают, насколько эффективно и результативно работает ООН, заявила в интервью “Ъ” кандидат на должность ее генерального секретаря Мария Фернандо Эспиноса. По ее словам, истинный смысл реформирования ООН в том, чтобы показать незаменимость организации.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«В глазах общественности, в глазах людей по всему миру ООН теряет влияние и престиж. И я думаю, что нам нужно лучше доносить до людей информацию о том, чем занимается ООН и по каким критериям ее стоит оценивать — не по количеству принятых резолюций, а по тому, сколько жизней она спасает, сколько людей защищает и сколько детей кормит»,— отметила Мария Фернандо Эспиноса.
По ее словам, чтобы добиться этой цели, необходимо наладить коммуникацию с обществом. ООН часто критикуют за бездействие, заметила кандидат, но всемирная организация «выполняет тихую, незаметную работу». «Важно, скольким людям ООН помогла выбраться из бедности, скольким людям ООН помогла прокормиться в условиях голода. Скольким людям ООН удалось оказать помощь в удовлетворении гуманитарных потребностей, скольким мирным жителям ООН помогла обеспечить защиту в ходе конфликта»,— пояснила политик.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Выборы пройдут в конце июля. На этот пост претендуют пять кандидатов. Мария Фернандо Эспиносу выдвинула Антигуа и Барбуда. В прошлом она возглавляла Генассамблею ООН, была министром иностранных дел и обороны Эквадора.
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10 генсеков ООН
ООН постоянно сталкивается с вызовами и нуждается в реформировании. Например, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о необходимости реформировать Совет Безопасности, так как его текущий состав, сформированный под реалии 1945 года, создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Он поддерживает ограничение права вето, особенно в случаях массового нарушения прав человека. При этом он признает, что такие реформы трудно реализовать.
Разговоры о реформе ООН ведутся уже десятилетиями, но конкретные шаги так и не были согласованы. Многие страны и объединения, включая лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) и президента США Джо Байдена, призывают к расширению представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совбезе. Владимир Путин также поддерживал эту идею, отмечая необходимость адаптации структуры ООН к реалиям XXI века.