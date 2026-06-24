Главой министерства тарифной политики Красноярского края стал Роман Дубровский

Министром тарифной политики Красноярского края назначен Роман Дубровский, занимавший этот пост в статусе и. о. с апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Дубровский

Фото: Правительство Красноярского края Роман Дубровский

Фото: Правительство Красноярского края

Роман Дубровский в 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях». В системе тарифного регулирования края он работает почти 30 лет. С января 2024 года занимал пост заместителя министра.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее министерство тарифной политики возглавлял Александр Ананьев. В апреле он был задержан по подозрению в получении взятки в 5 млн руб., а затем арестован.

Александра Стрелкова