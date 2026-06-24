Администрация Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство ЖК на Ботанике

Администрация Екатеринбурга отозвала разрешение на возведение 31-этажного жилого дома в Ботаническом районе после массовых протестов жителей. Информацию об этом подтвердил источник «Ъ-Урал». ЖК «Ботаника Грин Хаус» рядом с «Ботаническим садом УрО РАН» должна была строить компания, связанная с «Баден-Баден».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов 66.ру, вместо многоэтажки на участке планируется построить детский сад или перевести землю в категорию земель общего пользования для создания парковых зон. По его словам, руководство компании согласилось передать территорию городу без финансовой компенсации.

Против застройки участка выступали жители района. Собственники квартир рядом с местом, где была запланирована стройка, приобретали в ЖК квартиры в том числе из-за вида на сад, который их застройщик представлял как одно из преимуществ проекта. Но участок, который первоначально планировалось использовать под парковку, застройщик продал компании, связанной с «Баден-Баден».