Паслер провел встречу с жителями ЖК на Ботанике, выступающими против застройки

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с жителями ЖК «Ботаника Грин Хаус» в Екатеринбурге. Собственники выступают против застройки территории, прилегающей к Ботаническому саду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам главы региона, название ЖК связано с соседством с «Ботаническим садом УрО РАН», который формирует экосистему этой части города. Собственники приобретали в ЖК квартиры в том числе из-за вида на сад, который застройщик представлял как одно из преимуществ проекта.

Однако участок, который первоначально планировалось использовать под парковку, позднее был продан. Сейчас на этой территории планируется строительство нового жилого дома, что, по мнению жителей, приведет к увеличению нагрузки на инфраструктуру района.

«Понимаю и справедливые возмущения жителей, и компанию, которая честно приобрела земельный участок под строительство дома. Однозначно, городская среда должна быть комфортной и радовать жителей. Будем решать вопрос с учетом интересов обеих сторон и буквы закона»,— написал Денис Паслер.

Ранее директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов на встрече с жителями Ботанического района заявлял, что при выдаче разрешения на строительство проект был проверен на соответствие нормативам плотности населения, удаленности зданий от сада, а также обеспеченности парковочными местами.

Полина Бабинцева