Актера Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище

Народного артиста РСФСР Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с женой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения актера. Артиста кремируют, рассказали «РИА Новости» в его семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Похоронят на Ваганьковском кладбище. Он завещал похоронить себя рядом с женой»,— сказал собеседник ТАСС.

Михаил Ножкин умер 22 июня в возрасте 89 лет. Прощание с ним состоится 25 июня в храме Христа Спасителя.

Михаил Ножкин начал свою актерскую карьеру с киноленты «На два часа раньше» (1967 год). Также играл в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение». Написал тексты песен «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол», гимна «Бессмертного полка», а также «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия». В 1974 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста.