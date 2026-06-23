Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Об этом «Ъ» сообщили в Союзе кинематографистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Артист умер 22 июня в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказал ТАСС представитель его семьи.

Михаил Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». Также играл в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение». Написал тексты песен «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол», гимна «Бессмертного полка», а также «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

В 1974 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста. В 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.