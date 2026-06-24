Мария Фернанда Эспиноса Гарсес

Родилась 7 сентября 1964 года в Испании. Окончила Латиноамериканский институт социальных наук в Кито (антропология и политология) и Папский католический университет Эквадора (прикладная лингвистика). Имеет степень магистра социальных наук и амазонских исследований. В 1994 году была консультантом ЮНИСЕФ в Нигере, в 1995-м работала в Межправительственной группе ООН по лесам в Нью-Йорке.

В 1999–2005 годах — советник по биоразнообразию и коренным народам в Международном союзе охраны природы (IUCN), в 2005 году назначена региональным директором IUCN по Южной Америке. Дважды была постпредом Эквадора в ООН: в 2008–2009 годах в Нью-Йорке, в 2014–2017 годах в Женеве.

В 2009–2012 годах — министр национального наследия и туризма Эквадора. В 2012–2014 годах — министр обороны. В 2017–2018 годах — министр иностранных дел. В 2018-м избрана председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Четвертая женщина и первый представитель Латинской Америки на этом посту.

Поэтесса. Опубликовала пять сборников стихов. Включена в список «50 Latinas to watch in 2026» журнала Forbes Women.