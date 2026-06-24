Госдума сохранила порог доходов МСП в 20 млн руб. для уплаты НДС

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о заморозке до 2029 года порога выручки малого бизнеса на уровне 20 млн руб. для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты.

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня поручил правительству проработать поправки для сохранения порога доходов на текущем уровне в 20 млн руб. 9 июня законопроект был внесен в Госдуму сенатором Владимиром Якушевым и группой депутатов-единороссов. Согласно проекту, с 2029 года снижение порога продолжится: сначала — до 15 млн руб., а с 2030 года — до 10 млн руб. В пояснительной записке указано, что отсрочка способствует «формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможной в текущей экономической и геополитической ситуации определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе».

Подробности — в материале «Ъ» «Малый бизнес не пустят за порог».