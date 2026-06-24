Суд отменил взыскание платежей с комика Антона Шастуна по иску РКН

Арбитражный суд Воронежской области отменил решение о взыскании денежных средств с индивидуального предпринимателя (ИП) Антона Шастуна по иску Роскомнадзора (РКН). Ответчик — комик из Воронежа, получивший известность после участия в шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальное сообщество «Вконтакте» воронежского комика Антона Шастуна Фото: официальное сообщество «Вконтакте» воронежского комика Антона Шастуна

Основанием для отмены судебного приказа послужили возражения комика. Ранее с него предполагалось взыскать 12,9 тыс. руб. обязательных платежей (3% от доходов с рекламной деятельности ИП в соответствии с законом «О рекламе») и 8 тыс. руб. государственной пошлины.

Антон Шастун родился 19 апреля 1991 года в Воронеже. Окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по специальности «Менеджмент». Ранее обучался на факультете прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета по специальности «Бизнес-информатика». Творческую деятельность начинал в составе университетской команды КВН «БВ», затем выступал в импровизационном театре «Спорный вопрос» в Воронеже. После окончания вуза принял решение посвятить карьеру юмору. Был приглашен для участия в шоу «18+», где исполнял стендап-номера. На одном из выступлений привлек внимание воронежского комика Руслана Белого (признан иноагентом), который пригласил его выступить в Comedy Club в Москве. В 2013 году участвовал в отборе для проекта Comedy Баттл на канале ТНТ, где был замечен креативным продюсером телеканала. С 2016 года является участником шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы») в составе квартета (Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко). Был членом жюри Comedy Баттл. В 2023 году — ведущий телеигры «Взрослым не понять» на СТС. Также известен как участник проектов «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм», «Что делаем, куда идем?» и ведущий интернет-шоу «Контакты», «Цитаты» и «Неигры» на своих каналах.

О подаче иска к комику «Ъ-Черноземье» сообщал в начале июня. Тогда заявление еще не приняли к производству. Впоследствии его рассмотрели без вызова сторон.

Кабира Гасанова