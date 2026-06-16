Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к комику из Воронежа Антону Шастуну

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск Роскомнадзора к местному индивидуальному предпринимателю Антону Шастуну, работающему в области художественного творчества. Речь идет о комике из Воронежа, ставшем популярным после участия в шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы»). Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик из Воронежа Антон Шастун

Фото: скриншот видеозаписи интернет-шоу «Контакты» Комик из Воронежа Антон Шастун

Фото: скриншот видеозаписи интернет-шоу «Контакты»

С ответчика решили взыскать 12,9 тыс. руб. обязательных отчислений и 8 тыс. госпошлины. Первая сумма — 3% от рекламных доходов ИП, которые Антон Шастун обязан перечислять Роскомнадзору согласно федеральному закону «О рекламе».

О подаче иска к комику «Ъ-Черноземье» сообщал ровно неделю назад. На тот момент заявление еще не было принято к производству. Его рассмотрели без вызова сторон. Судебный приказ еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Антон Шастун родился 19 апреля 1991 года в Воронеже. Окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по специальности «Менеджмент». После окончания вуза принял решение посвятить карьеру юмористическому творчеству. Был приглашен для участия в шоу «18+», где исполнял стендап-номера. На одном из выступлений привлек внимание воронежского комика Руслана Белого (признан иноагентом), который позвал его выступить в Comedy Club в Москве. В 2013 году участвовал в отборе телепроекта Comedy Баттл на канале ТНТ (структура АО «Газпром-Медиа Холдинг»), где был замечен креативным продюсером телеканала. С 2016 года является участником шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы») в составе квартета (Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко). Был членом жюри Comedy Баттл. В 2023 году — ведущий телеигры «Взрослым не понять» на СТС (актив одного из крупнейших в РФ медиахолдингов «Национальная медиа группа»). Также известен как участник проектов «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм», «Что делаем, куда идем?» и ведущий интернет-шоу «Контакты», «Цитаты» и «Неигры» на своих каналах.

Алина Морозова