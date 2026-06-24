Утверждены кандидаты от ЛДПР в Госдуму РФ от Новосибирской области

Новосибирские либерал-демократы выставят кандидатов в депутаты Госдумы РФ во всех четырех одномандатных округах в Новосибирской области. Решение об этом было утверждено на съезде ЛДПР 23 июня.

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Как сообщил «Ъ-Сибирь» помощник депутата законодательного собрания Новосибирской области Анны Терешковой Кирилл Наконечный, в Новосибирском одномандатном округе №137 представлять ЛДПР будет учредитель и руководитель агентства интернет-маркетинга «Студия Ял» Алексей Радкевич, в Центральном округе №138 — учредитель и руководитель швейной компании Cloxy Борис Захаров. Кандидатом в Искитимском округе №139 станет депутат заксобрания Елена Гладышева, а в Барабинском округе №140 — пенсионер органов безопасности и общественный деятель Михаил Михайлов.

В партсписке кандидатов ЛДПР региональная группа №8 сформирована из кандидатов от Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края. В первую тройку группы вошли гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», член экспертного совета администрации президента РФ по вопросам противодействия коррупции Элина Сидоренко, Анна Терешкова и Борис Захаров.

На предыдущих выборах в 2021 году в Новосибирской области ЛДПР набрала при голосовании по партспискам 9,61%. От региональной группы, в которую тогда входили кандидаты от Москвы, Красноярского края и Новосибирской области, в Госдуму тогда прошел один человек.

Валерий Лавский