В Норильске изъяли незаконную партию снюсов и яблок в никотине на 100 млн рублей

Партию никотиносодержащей продукции стоимостью свыше 100 млн руб. изъяли полицейские в Норильске. «В результате спланированных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками центрального аппарата МВД и местными оперативниками, из незаконного оборота изъята крупнейшая партия нелегального товара. Это более 200 тыс. единиц изделий, содержащих никотин, общей стоимостью свыше 100 млн руб.», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным полиции, с 2025 года злоумышленники через интернет закупали у анонимных продавцов жидкости для электронных испарителей, снюсы, никотиновые пластинки, яблоки в никотине без необходимой маркировки. Впоследствии товар перевозился в Норильск, Дудинку, а также в Евпаторию и Москву для розничной продажи.

Следователям предстоит установить источники приобретения никотиносодержащей продукции. Они возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Двух его фигурантов поместили под домашний арест.

Илья Николаев