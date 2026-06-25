Сегодня исполняется 51 год 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Его поздравляет экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов:

— Владимир, поздравляю! Вспоминая 2005 год, я благодарен тебе, что тогда объединение шахмат ты поставил выше своих интересов. Ты всегда оставался патриотом шахмат и продолжаешь им служить. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения!

Поздравления передает трехкратный чемпион мира по блицу, четырехкратный победитель чемпионата мира по шахматам в составе сборной России Александр Грищук:

— Володя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю здоровья, всего наилучшего и успехов в любых начинаниях.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»