Песков назвал демографию болезненным для России вопросом

В России демография является очень болезненным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны, для России, это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — отметил господин Песков (цитата по ТАСС).

Вопрос демографии нельзя назвать болезненным для Индии, добавил пресс-секретарь. В этой стране продолжается стремительный рост населения, но существуют прогнозы, что в самое ближайшее время мировое население начнет сокращаться, отметил Дмитрий Песков.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа — национальный приоритет России «на годы вперед». Он отметил, что для этого правительство улучшает качество и доступность медпомощи на всей территории страны.