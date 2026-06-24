Песков назвал демографию болезненным для России вопросом
В России демография является очень болезненным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны, для России, это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — отметил господин Песков (цитата по ТАСС).
Вопрос демографии нельзя назвать болезненным для Индии, добавил пресс-секретарь. В этой стране продолжается стремительный рост населения, но существуют прогнозы, что в самое ближайшее время мировое население начнет сокращаться, отметил Дмитрий Песков.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа — национальный приоритет России «на годы вперед». Он отметил, что для этого правительство улучшает качество и доступность медпомощи на всей территории страны.
Проблема демографии в России обсуждается на федеральном уровне и признается правительством и президентом Владимиром Путиным как одна из наиболее острых и приоритетных национальных задач. Послания президента к Федеральному собранию регулярно затрагивают эту тему, при этом планируется разработка специальной государственной стратегии. В 2024 году объявлен Год семьи, что подчеркивает актуальность проблемы и направленность усилий на укрепление семейных ценностей и стимулирование рождаемости.
Данные показывают, что численность населения России сокращается. Например, с начала 2024 года убыль населения составила 312,5 тыс. человек, что превышает показатели 2023 года. Общий коэффициент рождаемости значительно ниже уровня, необходимого для естественного воспроизводства населения. Значительное сокращение числа женщин репродуктивного возраста, прогнозируемое до 2046 года, усугубляет ситуацию, особенно в группе от 30 до 39 лет, где принимается решение о рождении второго ребенка.
Власти предпринимают различные меры для стимулирования рождаемости и улучшения демографической ситуации, включая финансовую поддержку семей с детьми (материнский капитал, единовременные выплаты, семейная ипотека) и программы по укреплению репродуктивного здоровья. Также обсуждаются инициативы по поддержке работающих родителей и студенческих семей, и даже такие нестандартные предложения, как повышение пошлин за развод и развитие «семьеведения» в школах для популяризации многодетных семей.
Эксперты указывают, что причинами низкой рождаемости являются не только экономические факторы, но и психологические, такие как неуверенность в завтрашнем дне и изменение жизненных ориентиров молодежи, которая откладывает рождение детей ради образования и карьеры. Для решения проблемы необходимы новые, нестандартные подходы, помимо уже используемых механизмов.