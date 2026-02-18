Путин назвал демографию национальным приоритетом на годы вперед

Демографическое развитие и сбережение народа — национальный приоритет России «на годы вперед», заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что для этого правительство улучшает качество и доступность медпомощи на всей территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан,... для повышения качества жизни наших людей»,— сказал президент на совещании с членами правительства (цитата по пресс-службе Кремля).

Отдельно президент упомянул модернизацию первичного звена здравоохранения — поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. За последние пять лет на этот проект было направлено 586,8 млрд руб., 485 млрд руб. из которых — средства из федерального бюджета. Было построено 6,1 тыс. медицинских учреждений, в том числе в селах и отдаленных городах.

В начале декабря президент России назвал пять регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка. В него вошли Херсонская и Запорожская области, республики Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария. На пресс-конференции по итогам года Владимир Путин сообщил, что положительная тенденция в демографии прослеживается в 25 регионах России.