Дело бывшего воронежского министра Геннадия Швыркова дошло до суда

В Воронежский областной суд поступило уголовное дело экс-министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, обвиняемого в мошенничестве. Согласно картотеке дел, вместе с ним перед судом предстанут бывшие руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин. Дата первого заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Господина Швыркова задержали и заключили под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в июле прошлого года. По версии следствия, экс-чиновник путем обмана похитил не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Господ Великородных и Бендина задержали позже по обвинению в участии в мошенничестве и незаконном использовании компьютерной информации (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

После задержания защита Геннадия Швыркова выражала несогласие с квалификацией обвинения. Так, по мнению адвокатов, его действия выразились в неполном контроле выполнения мероприятий по мобилизационному плану для министерства. Защитники считали, что преступление следовало квалифицировать как халатность. В феврале этого года господина Швыркова выпустили из СИЗО.

Геннадий Швырков в 2018–2024 годах руководил Семилукским районом Воронежской области, позже стал министром промышленности региона. От должности был освобожден в день задержания.

Сергей Толмачев