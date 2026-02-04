Бывшего воронежского министра Геннадия Швыркова выпустили из СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству регионального УФСБ России смягчил меру пресечения бывшему министру предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадию Швыркову, обвиняемому в мошенничестве. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, из СИЗО обвиняемого перевели под домашний арест до 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков

Фото: Правительство Воронежской области Геннадий Швырков

Фото: Правительство Воронежской области

Господина Швыркова задержали и заключили под стражу в июле прошлого года. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, экс-чиновник путем обмана похитил не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Помимо бывшего министра по делу были задержаны бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

Защита Геннадия Швыркова выражала несогласие с квалификацией обвинения. Так, по мнению адвокатов, его действия выразились в неполном контроле выполнения мероприятий по мобилизационному плану для министерства. Защитники считали, что преступление следовало квалифицировать как халатность.

Геннадию Швыркову 54 года. В 2018–2024 годах он руководил Семилукским районом Воронежской области, позже стал министром промышленности региона. От должности был освобожден в день задержания.

Сергей Толмачев