Определен подрядчик для восстановления обрушенной стены в Новосибирске

МКУ «Гормост» Новосибирска заключило контракт с ООО «Производственная компания Моствекторгрупп» («ПК МВГ») на проведение завершающего этапа восстановления подпорной стенки на Ипподромской магистрали, где произошло обрушение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Новосибирска Фото: Мэрия Новосибирска

На портале госзакупок указывается, что стоимость контракта составляет 80 млн руб. Подрядчику предстоит завершить работы до февраля 2027 года. При этом в мэрии отметили, что компания намерена провести ремонт до конца 2026 года.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «ПК МВГ» зарегистрировано в Новосибирске в 2021 году. Учредителем является Антон Дворняжкин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка организации составила 433 млн руб., убыток — 26 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», обрушение подпорной стены произошло в ночь на 21 апреля в районе въезда на ул. Гоголя.

Александра Стрелкова