Семь свердловских школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Свердловской области число выпускников, набравших 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ, достигло семи человек, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Максимальные результаты показали школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Мария Вахрушева (гимназия №9) получила сто баллов по химии и физике; Алексей Кандыбин (Нижнетагильская политехническая гимназия) — по физике и профильной математике; Даниил Козлов (школа №7, Первоуральск) — по русскому языку и профильной математике; Лев Шишмаков (гимназия №47) — по русскому языку и физике.

По последним данным, количество школьников с максимальным результатом на экзамене по физике в 2026 году составило 49 человек. Ранее губернатор Денис Паслер поздравил двухсотбалльников региона и поблагодарил их педагогов.

Обработка результатов ЕГЭ продолжается, окончательные итоги кампании будут подведены после завершения проверки всех работ.