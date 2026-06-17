В Свердловской области три выпускника написали ЕГЭ на 200 баллов

В Свердловской области появились первые выпускники, получившие 200 баллов по итогам ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максим Шестовских (школа №36 Нижнего Тагила), Марина Батурина (школа №19 Каменска-Уральского) и Агния Божкова (Уральская специальная музыкальная школа (колледж)) получили 100 баллов по русскому языку и литературе.

«Безусловно, к этим победам ребят самое прямое отношение имеют и их педагоги. Любой сегодняшний профессионал — это вчерашний школьник, в которого вложили время, силы, знания. Благодарю всех наших свердловских учителей, наставников за подготовку ребят»,— написал Денис Паслер.

Экзамен по русскому языку является обязательным для всех выпускников. По словам Дениса Паслера, в этом году его сдавали 18 тыс. человек, и из них 32 выпускника получили 100 баллов, что на 10 больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 132 выпускника написали ЕГЭ на сто баллов.

Полина Бабинцева