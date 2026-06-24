Природные пожары охватили 11 американских штатов

Огонь охватил 11 американских штатов; за сутки в стране возникло 77 новых пожаров. К тушению привлекли около 5 900 человек, говорится в отчете Национального межведомственного пожарного центра США. Согласно отчету, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 34 262 случая пожара, выгорело более 1,1 млн га. Это превышает средние десятилетние показатели как по числу возгораний, так и по площади.

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Основные очаги сосредоточены в Большом бассейне (штаты Невада, Юта, Айдахо), на юго-западе, северо-западе страны и Аляске. В Юте угроза зданиям вынудила власти объявить эвакуацию и перекрыть дороги. Национальная метеорологическая служба 20 июня выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности для значительной части штата. Грозы и порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня, написало издание The New York Times.

Огонь охватил и город Спокан, штат Вашингтон. Из-за пожара эвакуировали более 11 000 местных жителей, также пишет NYT. По данным Департамента природных ресурсов штата, 23 июня площадь пожара к северо-востоку от города составляла около 93 га. Возгорание пока не локализовано. Тем временем синоптики прогнозируют на большей части запада США жаркую и сухую погоду с рекордными температурами в ближайшие дни.

Новая волна жары накрыла и несколько стран Европы. В Великобритании и Бельгии в ближайшие дни ожидается до +39°С. В Испании средняя температура днем достигает +40°С и, по прогнозам, может подняться еще выше. Похожая ситуация и во Франции. Прохлада не приходит даже в ночные часы. В Париже отменяют все массовые мероприятия и ограничивают продажу крепкого алкоголя. За два дня в стране погибли 18 человек.