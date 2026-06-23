Вторая волна жары накрыла Европу

В Европе снова фиксируют аномальные температуры, и это всего через две недели после сильной волны жары. В Великобритании и Бельгии ожидается до +39°С. В странах корректируют работу железнодорожного транспорта, чтобы избежать технических неисправностей. В Испании средняя температура днем достигает +40°С и, по прогнозам, может подняться еще выше. На этом фоне в Мадриде закрыли фан-зону для болельщиков мундиаля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Похожая ситуация и во Франции. Прохлада не приходит даже в ночные часы. В Париже отменяют все массовые мероприятия и ограничивают продажу крепкого алкоголя. За два дня в стране погибли 18 человек, сообщает Reuters. Это одна из самых сильных июньских волн жары, которую Европа видела за последние годы, отмечает собкор “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Во многих регионах страны ожидаются температуры свыше +40°С, местами 22 июня уже были зафиксированы +44°С. Почти половина страны находится в красном уровне опасности. Интересно, что это уже вторая крупная волна жары за месяц, что крайне необычно для июня. Метеорологи Франции говорят о рекорде 1947 года. Ситуация осложняется тем, что в стране традиционно редко устанавливают кондиционеры. Кто-то успел запастись передвижными устройствами или вентиляторами, но сейчас их практически не купить. Основной темой еще с прошлой волны жары стала готовность правительства реагировать на климатические угрозы.

Франция снова действует в режиме кризиса: более 1,5 тыс. учебных заведений 22 июня были закрыты. Министерство образования разрешило локальные меры в зависимости от уровня жары, вплоть до переноса выпускных экзаменов. Конечно, все эти меры — дежурства медиков, перевод больниц в режим постоянной готовности — иногда считаются несвоевременными, и правительство обвиняют в недостаточном выделении средств на адаптацию к изменениям климата. Кроме того, много вопросов вызывает финансовая сторона: кто должен платить, например, за реновацию школ, чтобы они были устойчивы к аномалиям».

В некоторых районах соседней Италии воздух прогревается до +41°С. При этом, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни жара усилится. В Ломбардии и Тоскане на этом фоне днем запретили проводить строительные, дорожные и сельскохозяйственные работы на открытом воздухе. До 18:00 местным жителям и туристам рекомендовано не выходить на улицу. Впрочем, итальянцам к таким температурам не привыкать, отмечает гид в Риме Галина Букалова:

«Я скажу, что это не из ряда вон выходящая ситуация. Практически каждый год в Риме устанавливается такая жара. Она держится около двух-трех недель, потом спадает. Вот сейчас, например, сгущаются грозовые тучи, есть ветер, и при открытом балконе вполне можно существовать. Я сегодня работала с немецкой группой по Ватикану, были дети, и мы нормально выжили, прошли по экскурсионной программе. Кондиционеры установлены во всех коридорах Ватикана — так что не страшно. Самая высокая температура была +34°С, но к 17:00 небо заполонили тучи, и солнце ушло. Естественно, температура упала. Рим привык к таким перепадам».

Традиционно мягкий климат и жесткие строительные нормы делают установку кондиционеров в Западной Европе дорогостоящей и сложной, отмечает The New York Times. Поэтому доступны они в основном в пятизвездочных гостиницах, современных офисных центрах, отдельных музеях и ресторанах.

Екатерина Вихарева