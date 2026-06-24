Защита Ратмира Мавлиева требует признать незаконными обыски в жилище

Защита сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, требует признать незаконным решение об обыске и выемке в его жилище.

По данным сайта Верховного суда Башкирии, адвокаты подали жалобу на решение Советского районного суда о производстве обыска в рамках расследования уголовного дела (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Заседание по заявлению стороны защиты состоится 6 июля.

Ранее Ратмир Мавлиев не смог оспорить изъятие биологических материалов для следственных действий. С 30 апреля по 6 мая он находился в СИЗО. Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест до 28 июня.

Идэль Гумеров