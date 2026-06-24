Производство безалкогольного пива в России за год выросло на 28%

В последнее время в России растет спрос на безалкогольное пиво, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. За 2025 год производство этого напитка в стране увеличилось на 28% год к году. Господин Мамонтов считает, что это может стать одним из драйверов укрепления экономики пивоваренной отрасли.

«Эта категория сейчас занимает порядка 3% в объеме производства. Это немного, если учесть, что общемировой показатель составляет 10–15%. Но она растет»,— заявил директор АПП в кулуарах недели российского ритейла (цитата по «Интерфаксу»).

Безалкогольное пиво включено в перечень подакцизной продукции, но размер акциза на него нулевой. «Нас это устраивает. Но попытки рассмотреть возможность введения реального акциза на это пиво были»,— отметил Вячеслав Мамонтов.

В мае рекордно жаркая погода, пришедшая в Центральную Россию, резко увеличила спрос на прохладительные напитки. По данным «Эвотора», оборот пива вырос на 4%, хотя в натуральном выражении спрос уменьшился на 9% год к году. В сети «Лента» зафиксировали в своих гипермаркетах увеличение спроса на 30% на российское и импортное пиво в стекле. При этом продажи крафтового пива и слабоалкогольных коктейлей показали снижение.

Подробности — в материале «Ъ» «Жара разогрела торговлю».