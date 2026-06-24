Производство безалкогольного пива в России за год выросло на 28%
В последнее время в России растет спрос на безалкогольное пиво, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. За 2025 год производство этого напитка в стране увеличилось на 28% год к году. Господин Мамонтов считает, что это может стать одним из драйверов укрепления экономики пивоваренной отрасли.
«Эта категория сейчас занимает порядка 3% в объеме производства. Это немного, если учесть, что общемировой показатель составляет 10–15%. Но она растет»,— заявил директор АПП в кулуарах недели российского ритейла (цитата по «Интерфаксу»).
Безалкогольное пиво включено в перечень подакцизной продукции, но размер акциза на него нулевой. «Нас это устраивает. Но попытки рассмотреть возможность введения реального акциза на это пиво были»,— отметил Вячеслав Мамонтов.
В мае рекордно жаркая погода, пришедшая в Центральную Россию, резко увеличила спрос на прохладительные напитки. По данным «Эвотора», оборот пива вырос на 4%, хотя в натуральном выражении спрос уменьшился на 9% год к году. В сети «Лента» зафиксировали в своих гипермаркетах увеличение спроса на 30% на российское и импортное пиво в стекле. При этом продажи крафтового пива и слабоалкогольных коктейлей показали снижение.
Подробности — в материале «Ъ» «Жара разогрела торговлю».
Рост популярности безалкогольного пива в России объясняется несколькими факторами, включая активный образ жизни, осознанное потребление и развитие технологий производства. В начале XXI века компания «Балтика» стала первой, кто начал выпускать этот напиток в стране. До 2011 года всё пиво в России, включая безалкогольное, не считалось алкоголем, а относилось к категории пищевых продуктов.
Хотя доля безалкогольного пива на российском рынке пока составляет 3–4% от общего объема производства, что значительно ниже общемирового показателя в 10–15%, наблюдается стабильный рост. Этот сегмент в 2025 году был одним из наиболее динамично развивающихся среди напитков, а экспорт безалкогольного пива из России также возрос, при этом основными импортерами являются Беларусь, Иран и Казахстан. Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту сохранится благодаря расширению аудитории и ассортимента.
Развитие рынка безалкогольного пива поддерживается, например, такими явлениями, как «zebra striping» у молодежи — чередование алкогольных и безалкогольных напитков на мероприятиях для контроля потребления. Безалкогольное пиво перестает быть «компромиссным» вариантом и воспринимается как осознанный выбор. Также, производители активно инвестируют в разработку и выпуск новых линеек безалкогольной продукции, включая вкусовые варианты, продажи которых за 2021–2024 годы выросли на 59%. Расширение электронной коммерции также играет важную роль, так как безалкогольное пиво доступно для заказа круглосуточно, в отличие от алкогольной продукции.
Для ритейла безалкогольное пиво привлекательно за счёт устойчивой динамики, высокой маржинальности и широкой целевой аудитории. В ресторанах и барах этот напиток позволяет увеличить средний чек, удовлетворяя спрос на умеренное потребление. Отдельно стоит отметить, что современные технологии позволяют производить безалкогольное пиво из традиционных ингредиентов, что опровергает стереотипы о его ненатуральном происхождении, а в Европе пшеничные сорта безалкогольного пива даже позиционируются как спортивный напиток.