Депутат томской облдумы от ЛДПР будет баллотироваться в Госдуму РФ

В единственном на территории Томской области одномандатном округе на выборах в Госдуму РФ ЛДПР выдвинет Леонида Терехова. Его кандидатура была утверждена на съезде партии 23 июня.

Господин Терехов возглавляет фракцию ЛДПР в законодательной думе Томской области. В состав регионального парламента он был избран по итогам голосования по партспискам в 2021 году.

На предыдущих выборах в Госдуму пять лет назад на территории Томской области было два одномандатных округа. От одного из них был избран кандидат от ЛДПР Алексей Диденко. По данным сайта нижней палаты Федерального собрания, он занимает пост заместителя руководителя фракции.

Валерий Лавский