Alibaba подала иск к Пентагону

Китайская платформа Alibaba подала иск в федеральный суд Калифорнии, требуя исключить ее из списка компаний, оказывающих содействие китайским вооруженным силам, сообщает BBC со ссылкой на заявление компании.

В соответствующий перечень Пентагона вместе с интернет-поисковиком Baidu, автопроизводителем BYD и другими китайскими компаниями она была внесена в начале месяца. Уже с 30 июня Пентагону и любым американским подрядчикам будет законодательно запрещено вести дела с включенными в черный список компаниями.

В своем заявлении компания назвала решение американского военного ведомства «произвольным и не имеющим оснований ни в фактах, ни в законе». Поводом для включения в так называемый «список 1260H» стали обязательства Alibaba соблюдать регуляторные требования китайских властей. Однако в компании подчеркивают, что ее платформы предназначены для розничной торговли и облачных вычислений, а не для разведки или разработки вооружений.

Ранее компания пыталась урегулировать вопрос во внесудебном порядке и была готова предоставить Пентагону любую дополнительную информацию, включая доказательства своего вклада в экономику США. Однако военное ведомство никак на это не отреагировало.

«Alibaba не является китайской военной компанией и не участвует в какой-либо стратегии военно-гражданского сотрудничества»,— заявили BBC представители Alibaba, подтвердив намерение добиваться исключения из списка через суд.

Екатерина Наумова