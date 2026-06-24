Alibaba подала иск к Пентагону
Китайская платформа Alibaba подала иск в федеральный суд Калифорнии, требуя исключить ее из списка компаний, оказывающих содействие китайским вооруженным силам, сообщает BBC со ссылкой на заявление компании.
В соответствующий перечень Пентагона вместе с интернет-поисковиком Baidu, автопроизводителем BYD и другими китайскими компаниями она была внесена в начале месяца. Уже с 30 июня Пентагону и любым американским подрядчикам будет законодательно запрещено вести дела с включенными в черный список компаниями.
В своем заявлении компания назвала решение американского военного ведомства «произвольным и не имеющим оснований ни в фактах, ни в законе». Поводом для включения в так называемый «список 1260H» стали обязательства Alibaba соблюдать регуляторные требования китайских властей. Однако в компании подчеркивают, что ее платформы предназначены для розничной торговли и облачных вычислений, а не для разведки или разработки вооружений.
Ранее компания пыталась урегулировать вопрос во внесудебном порядке и была готова предоставить Пентагону любую дополнительную информацию, включая доказательства своего вклада в экономику США. Однако военное ведомство никак на это не отреагировало.
«Alibaba не является китайской военной компанией и не участвует в какой-либо стратегии военно-гражданского сотрудничества»,— заявили BBC представители Alibaba, подтвердив намерение добиваться исключения из списка через суд.
Впервые список 1260H, в который был внесен Alibaba, был опубликован в 2021 году. В него включались китайские компании, которые, по мнению Пентагона, сотрудничают с китайской армией. На февраль 2026 года в списке находилось более 130 компаний, включая авиакомпании, строительные компании и производителей компьютерной техники.
Включение в этот список не всегда влечет прямые юридические последствия, но препятствует сотрудничеству с американскими государственными организациями, является предупреждением для инвесторов и несет репутационные риски. В январе 2025 года в этот список были включены такие крупные компании, как производитель аккумуляторов CATL и технологический холдинг Tencent. Многие компании, попавшие в список, также заявляли о намерении отстаивать свои интересы в суде.