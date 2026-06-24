Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Для приема жалоб и оказания помощи ведомство запустило горячую линию.

Ночью силы ПВО сбили над Нижегородской областью 23 дрона. При атаке погибли два человека, еще двое госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся. Также в регионе поврежден промышленный объект, сообщал губернатор Глеб Никитин. Он заверил, что критических повреждений инфраструктуры нет.